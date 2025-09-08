Maroc-Zambie: où et quand voir le match ? (Qualif. Mondial 2026)

Le Maroc croise le fer ce lundi avec la Zambie, en marge de la 8è journée du groupe E des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

A ce propos, Walid Regragui a assuré que l’équipe du Maroc respecte tous les adversaires et affrontera la Zambie avec « l’objectif de l’emporter ».

« Nous jouons chaque match pour le gagner. Nous sommes venus en Zambie pour faire un bon match », a fait savoir Regragui, dimanche en conférence de presse à la veille du match.

Le sélectionneur national a indiqué, dans ce sens, que cette rencontre, quoiqu’elle soit sans enjeu pour les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour le prochain mondial, sera une occasion pour donner l’opportunité à d’autres joueurs de démontrer leur talent.

« Nous n’allons pas aligner la même équipe qui a joué vendredi face au Niger, mais nous allons garder en tête l’objectif de gagner », a-t-il dit, ajoutant que « l’objectif est de montrer un bon visage, même si il y a un peu de fatigue, mais il va falloir gérer tout cela ».

« C’est une bonne stratégie pour nous aussi afin de ne pas dévoiler toutes nos cartes », la Zambie étant dans le même groupe du Maroc lors de la prochaine CAN, a-t-il dit, ajoutant que « c’est l’occasion pour les joueurs qui vont disputer cette rencontre de montrer leurs qualités ».

« Nous connaissons bien l’équipe de Zambie, qui doit s’imposer et confirmer son statut en Afrique. Le changement des joueurs de notre côté va certainement compter (…). Mais c’est une bonne chose car on ne veut pas qu’ils aient de repères par rapport à nous », a-t-il encore précisé.

« Pour nous, l’essentiel est que nous sommes déjà qualifiés pour le Mondial-2026 et que nous restions dans cette dynamique positive », a souligné le sélectionneur national, notant que « nous sommes focus désormais sur la prochaine CAN 2025. Et le match contre la Zambie en sera un bon test ».

Selon Regragui, la liste finale des joueurs qui disputeront la prochaine CAN est d’une importance capitale, car tous les joueurs espèrent y figurer. « Je suis conscient de cette responsabilité. Je n’ai pas le droit à l’erreur dans le choix des joueurs », a-t-il lancé.

Le coup d’envoi de la rencontre Maroc-Zambie est prévu à 14 heures. Elle sera retransmise sur SSC1 HD.

Rappelons que le Maroc a validé vendredi soir son billet au Mondial américain, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à deux journées de la fin des qualifications après sa large victoire face au Niger (5-0). Les Lions de l’Atlas ont consolidé leur position comme leader du groupe avec 18 points de six victoires en six matchs, suivis de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point).

La Coupe du monde 2026 marquera ainsi la septième participation du Maroc à la phase finale de la compétition et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).

S.L.