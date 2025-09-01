Sergio Ramos règle ses comptes avec le Real Madrid dans une chanson (VIDEO)

L’ancienne star du Real Madrid et de la sélection espagnole, Sergio Ramos, a sorti dimanche dernier une chanson intitulée « Cibeles », qui prend la forme d’un reproche adressé à son ancien club.

Le joueur a choisi ce titre en référence à la Plaza de Cibeles à Madrid, lieu emblématique où le club madrilène célèbre ses grands triomphes, et où Ramos lui-même avait fêté de nombreux titres avec le Real.

Certains passages de la chanson ont particulièrement retenu l’attention, notamment cette phrase : « Il y a des choses que je ne t’ai pas dites et qui me font encore mal… Je n’ai jamais voulu partir, mais tu m’as demandé de m’envoler ». Beaucoup y voient une allusion claire à la pression exercée par le Real Madrid pour pousser Ramos à quitter la « Maison blanche ».

Pour rappel, Sergio Ramos avait quitté le Real en 2020, après des années de gloire, à la suite de désaccords sur le renouvellement de son contrat.

La sortie de ce morceau a divisé ses fans et les internautes : certains y voient une tentative artistique sincère pour exprimer des émotions personnelles jusque-là tues, d’autres considèrent qu’il s’agit surtout d’une recherche de lumière et d’une manière de préparer sa reconversion artistique en fin de carrière. Enfin, certains critiques rejettent purement et simplement cette incursion musicale.

À noter que Sergio Ramos a récemment rejoint le club mexicain de Monterrey, en provenance du FC Séville.