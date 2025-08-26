Mercato : Mohamed Bouchouari signe au Wydad pour trois saisons

Le joueur Mohamed Bouchouari arrive ce mardi à Casablanca en provenance de la France, après avoir signé électroniquement son contrat avec le Wydad Athletic Club lundi soir, quelques heures avant la clôture du mercato estival.

Selon les informations du Site Info, Bouchouari a paraphé un contrat de trois saisons. Il percevra 300.000 euros lors de la première année, un montant qui augmentera au cours des deux saisons suivantes.

Évoluant au poste d’arrière droit, Bouchouari, âgé de 24 ans, a déjà porté le maillot de la sélection belge des moins de 19 ans. Il peut également évoluer comme latéral gauche.

La saison dernière, il jouait sous les couleurs de Rodez en Ligue 2 française, aux côtés du Marocain Toufik Bentayeb. Il y a disputé 34 rencontres, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives.

Formé dans l’équipe réserve d’Anderlecht, Bouchouari est ensuite passé par Emmen (Pays-Bas), Dudelange (Luxembourg) puis Rodez (France). Il rejoint le Wydad après la fin de son contrat.