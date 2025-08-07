Sport

Tottenham: blessé au genou, James Maddison absent plusieurs mois

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 août 2025 - 20:28
Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu international anglais de Tottenham James Maddison sera éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou, a déclaré jeudi le club de Premier League.

Maddison, 28 ans, s’est effondré dimanche, lors d’un match contre Newcastle (1-1), en Corée du Sud et a quitté le terrain sur une civière. Il sera opéré « dans les prochains jours », ont ajouté les Spurs.

Tottenham, qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière, affrontera l’équipe vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, lors de la Supercoupe de l’UEFA en Italie, le 13 août.


