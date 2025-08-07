CHAN-2024 : l’Angola et le Kenya se neutralisent (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe angolaise des joueurs locaux et son homologue kényane se sont neutralisées (1-1), jeudi au stade Kasarani à Nairobi, lors de la deuxième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), dans lequel évolue également le Maroc.

L’Angola a ouvert le score dès la 7è minute de jeu par Jô Paciencia, avant que Austin Odhiambo n’égalise du point de penalty (12è). Le Kenya a été réduit à dix après l’expulsion de Marvin Omondi (21è).

L’autre match de ce groupe, disputé plus tôt, s’est soldé par une victoire de la RD Congo contre la Zambie (2-0).

Au terme de ces matches, le Kenya occupe la première place au classement avec 4 unités, suivi du Maroc et de la RD Congo (3 pts). L’Angola est à la 4è place (1 pt), suivi de la Zambie (0 pt).

La sélection marocaine jouera son deuxième match face au Kenya, dimanche, sur la pelouse du stade Kasarani à Nairobi. Les Lions de l’Atlas ont remporté leur premier match face à la sélection angolaise par 2 buts à 0, dimanche dernier.

Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8è édition du CHAN.

Il s’agit de la première édition organisée conjointement par trois pays, à savoir la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.