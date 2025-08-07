Sport

CHAN-2024 : l’Angola et le Kenya se neutralisent (1-1)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 août 2025 - 20:02
Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe angolaise des joueurs locaux et son homologue kényane se sont neutralisées (1-1), jeudi au stade Kasarani à Nairobi, lors de la deuxième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), dans lequel évolue également le Maroc.

L’Angola a ouvert le score dès la 7è minute de jeu par Jô Paciencia, avant que Austin Odhiambo n’égalise du point de penalty (12è). Le Kenya a été réduit à dix après l’expulsion de Marvin Omondi (21è).

L’autre match de ce groupe, disputé plus tôt, s’est soldé par une victoire de la RD Congo contre la Zambie (2-0).

Au terme de ces matches, le Kenya occupe la première place au classement avec 4 unités, suivi du Maroc et de la RD Congo (3 pts). L’Angola est à la 4è place (1 pt), suivi de la Zambie (0 pt).

La sélection marocaine jouera son deuxième match face au Kenya, dimanche, sur la pelouse du stade Kasarani à Nairobi. Les Lions de l’Atlas ont remporté leur premier match face à la sélection angolaise par 2 buts à 0, dimanche dernier.

Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8è édition du CHAN.

Il s’agit de la première édition organisée conjointement par trois pays, à savoir la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 août 2025 - 20:02


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page