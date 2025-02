Après son altercation avec le Marocain Mehdi Ballouchy, Messi sanctionné (VIDEO)

Samedi dernier, Lionel Messi a eu une altercation, en fin de match, avec l’entraîneur adjoint de New York City FC, le Marocain Mehdi Ballouchy.

Après le coup de sifflet final, la légende argentine, en colère à cause de certaines décisions de l’arbitre, a eu un échange tendu avec le technicien, allant jusqu’à poser sa main sur la nuque de Ballouchy et la serrer.

Messi a ainsi été sanctionnée par la Major League Soccer (MLS) et a écopé d’une amende d’un montant «non-négligeable». Comme d’habitude, la ligue nord-américaine n’a pas dévoilé le montant de cette amende.

A noter que le match Inter Miami-New York City FC, lors duquel Messi a délivré une passe décisive, s’est soldé par un nul (2-2).

H.M.

😡 The Whole Angry Messi Clip!

This video shows an irate Lionel Messi jawing at head referee Alexis Da Silva as well as grabbing New York City FC assistant coach Mehdi Ballouchy by the neck.

There’s lots to digest here, but it’s great to see Messi cares.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/KkfWOQTQbH

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 23, 2025