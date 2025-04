Bayern Munich: Thomas Muller s’en va !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Bayern a annoncé samedi la fin de l’aventure de l’international allemand Thomas Müller avec le club bavarois, précisant que le double vainqueur de la Ligue des champions disputera ses derniers matchs avec le maillot du Bayern Munich lors de la Coupe du monde des clubs, prévue du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis.

Müller, qui a rejoint le FC Bayern à l’âge de 10 ans, a passé 25 ans à défendre les couleurs du club munichois, avec lequel il a disputé 743 matchs et remporté 33 titres, précise le FC Bayern sur son site web, soulignant que « Thomas Müller a marqué de son empreinte l’histoire du club »

Le Bayern Munich prévoit un match d’adieu pour célébrer « la carrière exceptionnelle » de Müller, qui affiche l’un des plus beaux palmarès du football allemand avec une Coupe du monde (2014 au Brésil), deux Ligues des champions, 12 titres de champion d’Allemagne, six Coupes d’Allemagne, deux Supercoupes d’Europe et deux Coupes du monde des clubs.

S.L.