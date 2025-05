Quand Hamdallah prend la défense de Cristiano Ronaldo (VIDEO)

L’international marocain Abderrazak Hamdallah a affirmé que la présence de la star portugaise Cristiano Ronaldo au sein du club d’Al-Nassr apporte une saveur particulière au championnat saoudien, ajoutant que ceux qui le critiquent aujourd’hui ne comprennent rien au football.

Dans des déclarations télévisées, le buteur marocain a souligné que Ronaldo n’est pas responsable des problèmes du club d’Al-Nassr, qu’il fait son travail et qu’il trône en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. Il a également affirmé que Ronaldo est l’un des plus grands joueurs que le football mondial ait connus.

Interrogé sur la comparaison entre Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi, Hamdallah a déclaré : « Messi est un joueur d’une autre dimension, je le place en première position devant Ronaldo, qui reste toutefois l’un des plus grands buteurs de l’histoire du football. »

Hamdallah a aussi révélé la vérité concernant les rumeurs de conflit avec le Français Karim Benzema, lorsque les deux évoluaient au sein du club d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite.

Il a assuré qu’il respecte profondément Benzema et qu’il n’y a jamais eu de conflit entre eux. Il a cependant reconnu qu’un problème aurait pu compromettre son avenir au club.

« On m’a demandé de céder le numéro 9 que je portais, après l’arrivée de Benzema, et j’ai refusé, car moi aussi je suis un grand joueur et j’ai le droit de garder le numéro que j’avais choisi à mon arrivée », a-t-il expliqué.

Hamdallah a ajouté avoir demandé à quitter immédiatement le club, se sentant manqué de respect. L’intervention décisive de l’ancien président du club a cependant permis d’apaiser la situation : il a convaincu Hamdallah de rester à Al-Ittihad, en lui attribuant le numéro 99, tandis que Benzema récupérait le numéro 9.