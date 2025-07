Mondial des clubs : Hamdallah affiche ses ambitions (VIDEO)

Abderrazak Hamdallah, l’attaquant d’Al-Ittihad, a exprimé sa grande joie après avoir rejoint les rangs d’Al-Hilal pour participer à la Coupe du monde des clubs 2025.

Dans une vidéo publiée par le club sur X, l’ancien Lion de l’Atlas a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Al-Hilal, ce grand club qui a dignement représenté l’Arabie saoudite».

Et d’ajouter : «Je ferai de mon mieux pour apporter une contribution à la hauteur de la réputation d’Al-Hilal… Allons le plus loin possible dans ce tournoi. »

Hamdallah a rejoint les entraînements collectifs mercredi à Orlando, après son arrivée depuis Washington.

Le club avait annoncé l’arrivée du Marocain sous forme de prêt, pour renforcer l’effectif en vue du reste de la compétition, après la victoire historique contre Manchester City (4-3).

A noter qu’Al-Hilal va croiser le fer avec Fluminense (Brésil) en quarts de finale, vendredi soir.

