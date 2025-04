Tanger: une enseignante agressée par un parent d’élève

Le bureau régional de la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) à Tanger a dénoncé l’agression dont a été victime, le 24 avril, une enseignante au sein du collège Abdelaziz Meziane Belfkih.

Selon un communiqué du syndicat, l’incident a eu lieu lorsque le père d’un élève en 3ème année du collège a fait irruption dans l’établissement et frappé violemment à la porte de la classe. Il aurait ensuite exigé que l’enseignante sorte de la salle avant de l’agresser verbalement et physiquement, semant ainsi la panique parmi les élèves et le corps professoral.

Souffrant d’un traumatisme psychique, l’enseignante agressée s’est vu délivrer un arrêt de travail de 30 jours.

Le bureau régional de la FNE, affilié à l’Union marocaine du travail (UMT), a ainsi exprimé sa solidarité avec l’enseignante et condamné fermement cet acte qu’il qualifie de criminel. Il a également alerté sur la recrudescence des violences dans les établissements scolaires.

Le syndicat appelle la direction provinciale à engager des poursuites judiciaires contre le coupable et à faire preuve de fermeté face à ce type d’agissements pour éviter qu’ils ne se reproduisent.

Enfin, un sit-in est prévu le mercredi 30 avril à 11h30 au sein de l’établissement afin de dénoncer cette agression.

