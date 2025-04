CAN U20 : voici la liste des joueurs marocains retenus

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a dévoilé, vendredi, la liste des 26 joueurs convoqués pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) de la catégorie, qui se tiendra du 27 avril au 18 mai prochain en Egypte.

La sélection nationale U20 a hérité du groupe B de cette compétition continentale, qui comprend outre le Maroc, champion d’Afrique en 1997, les sélections du Nigeria, de la Tunisie et du Kenya.

Voici la liste des joueurs retenus:

— Gardiens de but:

Yanis Benchaouch (AS Monaco/France), Ibrahim Gomis (Olympique de Marseille/France), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR)

— Défenseurs:

Abdelhamid Aït Boudlal (Amiens SC/France), Smail Bakhty (Sturm Graz/Autriche), Ismael Baouf (Anderlecht/Belgique), Issa Habri (Stade Rennes/France), Ahmed Khatir (SK Beveren/Belgique), Hamza Koutoune (OGC Nice/France), Julien Mesbahi (FC Twente/Pays Bas), Fouad Zahouani (Union Touarga)

— Milieux de terrain:

Ismaël Aouad (RC Lens/France), Amine Boukamir (Charleroi SC/Belgique), Anass El Makkaoui (FUS Rabat), Naoufel El Hannach (PSG/France), Houssam Essadak (Union Touarga), Reda Laalaoui (FUS Rabat), Saad El Haddad (Venezia FC/Italie)

— Attaquants:

Ayman Erguigue (SD Huesca/Espagne), Adam El Mokhtari (Elche/Espagne), Ilias Boumassaoudi (FC Den Bosch/Pays Bas), Mouad Dahak (Union Touarga), Jones Abdellaoui (RC Celta Vigo Fortuna/Espagne), Adnane Kharroubi (SM Caen/France), Othmane Maama (Montpellier/France), Mohamed Yassir Zabiri (Famalicao/Portugal).