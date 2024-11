CAN U20 (Maroc-Algérie) : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

La sélection marocaine des moins de 20 ans affronte ce mercredi, son homologue algérienne dans un match décisif pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations.

L’équipe marocaine a remporté deux rencontres dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique du Nord pour la CAN des moins de 20 ans contre l’Egypte et la Tunisie. Une victoire contre l’Algérie assurerait officiellement la qualification du Maroc pour la CAN.

Le derby maghrébin se jouera ce mercredi soir à 19h00 au stade Souiss en Égypte et sera diffusé en direct sur la chaîne marocaine Arryadia ainsi que sur la chaîne égyptienne ON Time Sports.