Tibu Africa et la faculté des sciences du sport de l’Université d’Aix-Marseille scellent un partenariat

Rémy Casanova, Doyen de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université d’Aix-Marseille, et Mohamed Amine Zariat, Président de l’ONG Tibu Africa, ont signé aujourd’hui, au siège de la présidence de l’université, un accord de partenariat. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le renforcement des synergies entre le Maroc et la France en matière d’éducation, d’entrepreneuriat et d’innovation sociale.

« Nous sommes fiers d’établir ce partenariat avec Tibu Africa, une ONG marocaine qui œuvre activement à l’échelle du continent africain. Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision d’ouverture et d’engagement pour accompagner les étudiants et les chercheurs dans leurs projets axés sur le sport et le développement », a déclaré Rémy Casanova, Doyen de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université d’Aix-Marseille.

De son côté, Mohamed Amine Zariat, Président de Tibu Africa, a souligné : « Ce partenariat avec la Faculté des Sciences du Sport de l’Université d’Aix-Marseille est une formidable opportunité pour renforcer les échanges entre les entrepreneurs marocains et français. Nous souhaitons encourager les résidences entrepreneuriales et offrir aux jeunes des passerelles vers l’innovation et la réussite. »

Les échanges académiques et entrepreneuriaux jouent un rôle essentiel dans le développement des compétences, l’émergence de solutions innovantes et la création de ponts entre les écosystèmes marocains et français. En facilitant la mobilité des étudiants, des chercheurs et des entrepreneurs, ce partenariat contribuera à favoriser un dialogue constructif, un partage d’expériences enrichissant et une coopération durable entre les deux rives de la méditerranée.

À travers cette alliance, l’ONG Tibu Africa et la Faculté des Sciences du Sport de l’Université d’Aix-Marseille ambitionnent de créer un écosystème d’apprentissage et d’échange dynamique, favorisant le développement de projets à fort impact sur les territoires africains et européens. Cet accord ouvre ainsi la voie à une collaboration durable au service de l’éducation et de l’entrepreneuriat inclusif.