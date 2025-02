Golf : tout savoir sur la 49è édition du Trophée Hassan II

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Coup d’envoi de la 49è édition du Trophée Hassan II et de la 28è édition de la Coupe Lalla Meryem de golf a été donné, mardi, au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat. Ces deux tournois, qui se poursuivront jusqu’à samedi, sont organisés par la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et l’Association du Trophée Hassan II de Golf, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Devenu depuis 2010 un rendez-vous incontournable de l’European Tour de golf, ce prestigieux trophée connait cette année la participation de 66 champions parmi les meilleurs au monde, issus de 12 pays, dont 11 anciens vainqueurs de tournois majeurs totalisant 16 victoires en Grand Chelem. Le plateau comprend également quatre légendes membres du World Golf Hall of Fame, en l’occurrence l’Écossais Colin Montgomerie, vainqueur du Trophée Hassan II en 1997, l’Espagnol José María Olazábal, double vainqueur du Masters, le Sud-africain Retief Goosen, lauréat de l’Open des Etats Unis à deux reprises et son compatriote Ernie Els, qui avait remporté ce trophée en 2008.

Les récents vainqueurs du tournoi, le Canadien Stephen Ames (2023) et l’Argentin Ricardo Gonzalez (2024), seront, quant à eux, de retour pour défendre leur titre. Les épreuves du Trophée Hassan II seront précédées d’un Pro-Am, réunissant des joueurs professionnels et des joueurs amateurs, les 4 et 5 février sur le Parcours Rouge. La Coupe Lalla Meryem, qui connaitra la participation cette année de 108 golfeuses, sera également précédée d’un Pro-Am sur le Parcours bleu.

Depuis sa création en 1971, le Trophée Hassan II de golf compte à son actif la participation de véritables légendes de cette discipline, dont Gary Player, Severiano Ballesteros, Billy Casper, Lee Trevino, Payne Stewart, Nick Price, Sam Torrance, Padraig Harington, Ernie Els, John Daly, José Maria Olazabal, Alexander Levy, Danny Willet, Thomas Petters et Francesco Molinari. Quant à la Coupe Lalla Meryem, qui attire depuis sa création en 1993 les meilleures golfeuses à l’échelle mondiale, elle réunit cette année encore l’élite européenne du golf féminin.

Parmi les 108 participantes à la 28è édition de la Coupe Lalla Meryem, devenue depuis déjà 13 ans, une étape phare du Ladies European Tour (LET), figure la Suissesse Chiara Tamburlini, lauréate de l’Ordre du Mérite LET 2024. Cette édition enregistre la participation de cinq joueuses marocaines, à leur tête Ines Laklalech, porte-drapeau du Maroc lors des derniers Jeux olympiques de Paris-2024 et qui revient cette année avec de nouvelles ambitions après la 7è place qu’elle a occupée en 2024, en plus de Maha Haddioui, qui a participé à deux reprises aux JO (Rio de Janeiro-2016 et Tokyo-2020) et qui a validé sa place dans l’élite européenne pour une 12ème année consécutive.

Les couleurs nationales seront également défendues par Lina Belmati, championne du Maroc en 2022, Malak Bouraeda, première golfeuse marocaine et arabe qualifiée à l’US Women’s Open en 2022 et Sofia Essakali, championne d’Afrique amateur 2024 en individuel et par équipes et qui, à l’âge de 15 ans, est déjà entrée dans les annales de la Coupe Lalla Meryem, en passant le cut à deux reprises. Parmi les participantes les plus en vue, se trouvent la Thaïlandaise Trichat Cheenglab, classée première du Ladies European Tour en 2023, la Tchèque Klara Davidson Spilkova, vainqueur du titre de 2017, l’Espagnole Nuria Iturrioz, sacrée en 2016 et 2019 et la championne en titre, la Britannique Bronte Law.

Mercredi, sur le Parcours vert, se tiendront les compétitions du « Pro-am Hassan II Kids Cup by First Tee », mettant aux prises des joueurs professionnels et de jeunes golfeurs du programme national « First Tee Morocco ». Les compétitions prendront fin samedi prochain avec la remise des Prix aux vainqueurs de la 49è édition du Trophée Hassan II et de la 28è édition de la Coupe Lalla Meryem.

A noter que le Maroc reste à ce jour le seul pays à organiser, dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu une épreuve masculine et autre féminine inscrites dans les calendriers européens de golf. Le titre du 48è Trophée Hassan II avait été remporté par l’Argentin Ricardo Gonzalez, tandis que l’Anglaise Bronte Law avait décroché la 27è édition de la Coupe Lalla Meryem.