Officiel : le Maroc, hôte du siège de l’Association des clubs africains de football

Par LeSiteinfo avec MAP

Un accord a été signé, lundi, au complexe Mohammed VI de football à Salé pour l’installation officielle dans le Royaume du siège de l’Association des Clubs Africains (ACA) de football.

L’accord a été signé par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa et le président de l’ACA, Hersi Ally Said.

Au début de la cérémonie de signature, marquée par la présence des membres du bureau exécutif de l’association et du bureau directeur de la FRMF, M. Lekjaa a tenu à remercier les membres de cette instance continentale pour le choix du Royaume, soulignant qu’il s’agit d' »un moment historique pour l’Afrique ».

« Cette nouvelle structure créera une véritable révolution dans le football au niveau des clubs », a-t-il lancé, poursuivant « nous travaillerons ensemble en vue de promouvoir les compétitions continentales, que ce soit la ligue des Champions ou la Coupe de la CAF, en plus des volets marketing et recherche de nouveaux sponsors pour développer les clubs, qui sont appelés cette année à relever un nouveau défi, en l’occurrence faire face aux grandes équipes de la planète lors du Mondial des clubs ».

« Au Maroc, l’ACA trouvera les ressources logistiques nécessaires, le climat adéquat en plus du soutien inconditionnel afin de mettre en œuvre son plan de développement », a-t-il soutenu. De son côté, M. Ally Said a souligné que la signature de cette convention ne fera que conforter la place du Royaume en Afrique, relevant que la Confédération africaine de football (CAF), appuyée par son comité exécutif, a été à l’initiative de la création de cette instance, en vue d’unifier les clubs africains, renforcer la coopération, relever les différents défis et chercher des solutions innovantes pour développer le football africain.

Le choix du Maroc reflète la grande confiance dont il jouit en matière d’appui au développement du football africain, a-t-il relevé, ajoutant que cette initiative est à même de booster la coopération entre les clubs du continent.

Le Maroc a été parmi les premiers pays qui ont manifesté leur intention d’abriter le siège de l’ACA, a-t-il poursuivi, se félicitant à cet égard du dossier marocain qui a mis en avant les différentes capacités du Royaume et sa disposition à réunir toutes les ressources nécessaires pour appuyer son action.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’action de l’ACA pour la promotion du football des clubs en Afrique.

Le choix du Maroc pour abriter le siège de l’ACA participe de son engagement sans faille pour le développement du football africain et son rayonnement continental et international. La position stratégique du Royaume, ses infrastructures, sa capacité à unifier les clubs africains et mettre à leur disposition des outils modernes de travail, sont autant d’éléments qui ont été déterminants dans ce choix.

La CAF avait annoncé, l’année dernière, la création officielle de l’Association des clubs africains en plus de la nomination à sa tête de M. Hersi Ally Said, président du club tanzanien de Young Africans.