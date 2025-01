CAN 2025: voici les six villes marocaines hôtes du tournoi

La Confédération Africaine de Football (CAF), en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de la discipline (FRMF) et le Comité d’Organisation Local (COL) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, a dévoilé les six villes qui accueilleront les rencontres de cette prestigieuse compétition.

« Six villes et neuf stades ont été retenus pour ce tournoi phare du football africain, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 », précise la CAF sur son site internet.

Il s’agit de quatre stades à Rabat, en l’occurrence le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (69.500 places), le stade Al Barid (18.000 places), le stade olympique annexe du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (21.000 places) et le Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (22.000 places).

Selon la même source, le Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca (45.000 places), le Grand stade d’Agadir (41.144 places), le Grand stade de Marrakech (41.245 places), le Complexe Sportif de Fès (35.468 places) en plus du Grand stade de Tanger (75.600 places) abriteront également les matches de cette compétition.

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN est prévu ce soir au théâtre national Mohammed V de Rabat.