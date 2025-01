Azzedine Ounahi endeuillé (PHOTO)

Azzedine Ounahi a annoncé ce lundi le décès de sa grand-mère. Sur sa page Instagram, le Lion de l’Atlas a partagé cette triste nouvelle avec ses followers et a écrit : «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Ma grand-mère n’est plus. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Priez pour elle».

La publication d’Ounahi a fait réagir les internautes qui ont tenu à présenter leurs condoléances au joueur et à souhaiter courage et patience aux proches de la défunte pour surmonter cette terrible épreuve.

H.M.