La Belgique nomme un nouveau sélectionneur

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur français Rudi Garcia a été désigné nouveau sélectionneur des Diables Rouges, en remplacement de l’Italo-Allemand Domenico Tedesco, a annoncé, vendredi, l’Union belge de football.

Le technicien français (60 ans) sera présenté vendredi à la presse avec Vincent Mannaert, le directeur sportif de l’Union belge, a précisé la même source.

Rudi Garcia, qui prend le relais de Tedesco, remercié il y a juste une semaine, devra raviver la flamme des Diables Rouges avant les barrages pour rester en Ligue A de la Ligue des Nations, contre l’Ukraine le 20 mars à Murcie pour le match aller et le 23 à Genk pour le retour, et, surtout, le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026, qui commenceront trois mois plus tard.

Le technicien français, sans club depuis novembre 2023, a notamment entraîné Lille (2008-2013), avec lequel il a remporté le doublé Coupe-Championnat en 2010-2011, ainsi que l’AS Rome (2013-2016), l’Olympique de Marseille (2016-2019) ou Lyon (2019-2021).

Avec l’OM, Garcia a été finaliste de l’Europa League en 2018, battu par l’Atlético de Madrid (3-0). Il a aussi eu un bref passage à Al Nassr en Arabie saoudite (2022-2023) et à Naples.