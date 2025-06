Visa pour la Belgique: un centre de traitement des demandes ouvre à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Un nouveau centre de collecte et de traitement des demandes de visa pour la Belgique a été inauguré jeudi à Rabat.

Cette nouvelle structure, située à TLS-Millenium Business Centre à Rabat, a été inaugurée en présence du directeur général des Affaires consulaires du service public fédéral aux Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement en Belgique, Joris Salden, de l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc, Gilles Heyvaert, et du directeur général de zone Afrique du Nord et de l’Ouest de TLS contact, prestataire externe pour la collecte des demandes de visas pour la Belgique au Maroc, Bassem Missaoui.

Dans une allocution à cette occasion, Salden a indiqué que l’inauguration de ce centre, qui vient s’ajouter à celui de Casablanca, marque une étape importante dans les efforts déployés pour améliorer l’accessibilité aux services consulaires, ajoutant que sa mission dans le cadre de la diplomatie consulaire est de garantir un service à la fois transparent, professionnel, fiable et accessible.

« Ce centre s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à rapprocher nos services des citoyens », a-t-il poursuivi, précisant que le centre TLS de Rabat sera dans un premier temps exclusivement réservé aux étudiants afin de faciliter le parcours des demandeurs de visa études.

« Nous avons le plaisir d’accueillir ces étudiants dans le cadre de formations de haute qualité dispensées en Belgique, lesquelles contribuent à consolider les liens historiques unissant nos deux pays « , a-t-il affirmé.

La procédure de demande de visa pour les étudiants inscrits dans des cycles d’études supérieures en Belgique implique de se rendre à l’ambassade à Rabat pour compléter un questionnaire « études » et nécessitait par conséquent de se rendre à Casablanca pour déposer leurs dossiers, et ensuite à Rabat pour le questionnaire. Dorénavant, les étudiants pourront effectuer l’ensemble des démarches à Rabat le même jour : dépôt du dossier à TLS Rabat suivi d’un questionnaire à l’ambassade de Belgique à Rabat.

« Désormais, une seule démarche sera suffisante, ce qui représente un allégement significatif de processus », a-t-il fait observer.

Il a, par ailleurs, expliqué que le déploiement du système de digitalisation permet un traitement plus efficace des dossiers, mais implique également une nouvelle manière du travailler, reposant à la fois sur des logiciels dédiés et une infrastructure numérique.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Belgique au Maroc, Gilles Heyvaert, a indiqué que cette initiative vise « avant tout à garantir des services de qualité et à assurer le traitement des demandes dans des délais raisonnables ».

Après avoir souligné que « le Maroc est un pays stratégique pour la Belgique, tout comme la Belgique occupe une place stratégique pour le Maroc », il a fait observer que la politique des visas « fait partie de cet ensemble des relations contribuant à renforcer l’intensité des liens entre les deux pays ».

De son côté, le directeur général de zone Afrique du Nord et de l’Ouest de TLS contact a rappelé que depuis 2016, TLS œuvre avec grande fierté auprès de la Belgique pour assurer la collecte des demandes de visa, initialement à Casablanca, soulignant que « ce jour marque une extension des opérations ».

TLS Contact est engagé a garantir des conditions d’accueil optimales, en adéquation avec le niveau de service et la qualité d’accueil que l’entreprise entend offrir aux demandeurs de visa, a poursuivi Missaoui.

L’ambassade de Belgique au Maroc traite plus de 20.000 demandes de visa par an, un chiffre qui est en constante augmentation.

S.L.