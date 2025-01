Hamza Mendyl rejoint un nouveau club

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club belge de Oud-Heverlee Louvain (OHL) a annoncé, vendredi, le transfert de son latéral gauche marocain Hamza Mendyl à l’Aris Salonique, qui évolue en Super League grecque.

Mendyl (27 ans) a signé un contrat jusqu’en 2026, avec une option pour une année supplémentaire.

Le joueur marocain était arrivé à Louvain à l’été 2022 en provenance du club allemand de Schalke 04. Au cours de son passage à l’OHL, qui évolue en Pro League belge (première division), l’arrière gauche a fait 71 apparitions, marquant trois buts et fournissant neuf passes décisives.

Né à Casablanca, Hamza Mendyl a été formé à l’Académie Mohammed VI de Football avant de rejoindre l’équipe B du LOSC (France) en 2016 et de faire ses premiers pas en équipe première l’année suivante. Il a ensuite rejoint le club allemand de Schalke 04 en 2018 et a fait son retour en France un an plus tard sous la forme d’un prêt à Dijon, avant de jouer une saison à Gaziantep en Turquie de 2021 à 2022.

Le joueur compte également 20 apparitions en sélection nationale, mais n’a plus été appelé depuis novembre 2020.

L’Aris Salonique est actuellement cinquième de la Super League grecque avec 27 points après 18 journées de championnat. L’Olympiacos, leader, compte treize points d’avance. Dimanche prochain, l’Aris jouera un derby face à son rival de toujours, le PAOK Salonique.

S.L.