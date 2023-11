Lions de l’Atlas: des joueurs de retour en sélection

Pour le prochain stage de préparation, Walid Regragui s’apprête à faire appel à des Lions de l’Atlas qui n’ont plus été convoqués depuis plusieurs mois.

D’après les informations de Le Site info, la liste préliminaire connaîtra le retour de Hamza Mendyl et Ryan Mmaee. Mendyl n’a plus été convoqué en sélection depuis que Regragui a pris les rênes des Lions de l’Atlas tandis que le nom de Mmaee était tombé de la liste des joueurs retenus pour le Mondial du Qatar. A l’époque, sa non convocation l’avait d’ailleurs poussé à exprimer sa colère.

Aujourd’hui, Walid Regragui a décidé de faire appel aux deux joueurs suite à leurs bonnes performances au sein de leurs clubs.

Rappelons que les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec l’Erythrée le 16 novembre avant de s’envoler vers Dar Essalam pour affronter la Tanzanie le 21 du même mois.

H.M.