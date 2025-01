Ligue des Champions CAF : un arbitre controversé au sifflet du choc AS FAR-RCA

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre égyptien Mohamed Maarouf Eid Mansour pour diriger le match décisif de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, qui opposera samedi prochain les équipes de l’AS FAR au Raja de Casablanca, au stade d’honneur de Meknès.

Maarouf est devenu célèbre après avoir dirigé le match entre la Renaissance Berkane et Al Ittihad (Libye) la saison dernière, en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), où il a été agressé physiquement par les joueurs et le staff de l’équipe libyenne. Ce match, qui a vu Berkane se qualifier après avoir ajouté 14 minutes de temps additionnel (victoire 3-2), a marqué les esprits.

Par ailleurs, Maarouf a dirigé plusieurs rencontres importantes, dont celle entre le Mamelodi Sundowns et Maniema, dans le même groupe que le FAR et le Raja, qui s’est terminée sur le score nul et vierge (0-0). En novembre dernier, il a également arbitré le match entre la RD Congo et l’Ouganda, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

L’arbitre égyptien a également suscité la polémique lors du match entre le Sénégal et le Burundi, lors des qualifications de la CAN 2025, lorsqu’il a empêché la star Sadio Mané de tirer un penalty accordé dans les dernières secondes de la rencontre, lui ordonnant de quitter le terrain pour poursuivre les soins médicaux.