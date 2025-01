Vers la démolition des complexes du Wydad et du Raja ?

Plusieurs rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles les complexes du Wydad et du Raja de Casablanca seront bientôt démolis.

Contacté par Le Site info, Abdellatif Naciri, l’adjoint au maire, a indiqué que ces allégations sont totalement fausses.

«Des travaux de réaménagement sont prévus dans les complexes Mohamed Benjelloun et l’Oasis en prévision de la CAN 2025. Ces travaux concerneront les pelouses, les vestiaires et l’éclairage», explique Naciri.

Ce réaménagement s’inscrit dans le cadre des préparatifs en vue d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations. Les autorités de Casablanca veillent à mettre à niveau toutes les infrastructures sportives de la métropole afin que le tournoi continental se déroule dans les conditions les meilleures.

H.M.