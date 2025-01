Mohamed Bouldini approché par le WAC ? Il répond

Mohamed Bouldini a réagi aux rumeurs selon lesquelles il aurait reçu une offre du Wydad de Casablanca pour un transfert lors du mercato hivernal.

Contacté par Le Site info, l’attaquant marocain, qui évolue dans les rangs de Deportivo, a assuré que ces allégations sont totalement fausses. «Le WAC n’a formulé aucune offre me concernant. D’un autre côté, je respecte mon contrat avec mon club et je compte poursuivre l’aventure en Espagne», a tranché Bouldini.

Le joueur a également confié, dans ce sens, qu’il se sent bien au Deportivo et se concentre sur les objectifs mis en place en début de saison. «Je ne pense même pas, actuellement, à un retour en sélection nationale. Je suis déterminé à aider mon équipe afin de signer de bons résultats et remporter des titres », a-t-il précisé.

