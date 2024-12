Fiorentina-Inter: retour sur le malaise d’Edoardo Bove (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le match qui opposait la Fiorentina à l’Inter Milan dimanche pour le compte de la 14e journée du championnat italien de football (Serie A), a été interrompu après le malaise du joueur florentin Edoardo Bove.

Le milieu de terrain italien de la Fiorentina s’est effondré sur la pelouse un quart d’heure seulement après le début de la rencontre, alors que les deux équipes étaient à égalité 0-0, selon des médias italiens, qui précisent que le match sera rejoué.

Le joueur de 22 ans a été pris de convulsions sur la pelouse du stade Artemio-Franchi de Florence, obligeant l’arbitre a interrompre la rencontre et les deux équipes à regagner les vestiaires.

La Fiorentina a indiqué que Bove était sous sédation dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Careggi de Florence, où il est arrivé dans un état « stable ». « Les premiers examens cardiologiques et neurologiques ont permis d’exclure des lésions graves du système nerveux central et du système cardio-respiratoire », a indiqué un communiqué commun de l’hôpital et du club.

La Ligue italienne a ensuite annoncé dans un communiqué que le match était définitivement arrêté et serait reprogrammé à une date encore indéterminée.

L’Inter Milan et la Fiorentina font partie d’un quatuor, avec l’Atalanta et la Lazio, comptant chacun 28 points en position de dauphin au classement général du championnat italien, à quatre longueurs derrière le leader Naples.

S.L

https://x.com/bt3/status/1863273362102849990