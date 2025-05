Ligue des Champions : Hakimi veut marquer l’histoire face à l’Inter

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Achraf Hakimi, latéral droit du Paris-Saint Germain, est un “athlète hors norme”, écrit mercredi le quotidien français “Le Parisien”, notant que le capitaine des Lions de l’Atlas, rapide, endurant et puissant, affiche des aptitudes impressionnantes.

Avec 57 matchs disputés cette saison, la quatrième sous le maillot du PSG, le défenseur de 26 ans garde même une fraîcheur physique intacte, souligne l’auteur de l’article, notant que Hakimi a confirmé cette année à peu près tout ce que l’on savait déjà de lui: une influence toujours aussi grande dans les trente derniers mètres adverses, un pouvoir d’accélération détonnant dans son couloir et quelques lacunes défensives qui le rendent encore perfectible.

Mais à quelques jours de refermer le chapitre le plus abouti de son aventure parisienne (7 buts, 14 passes décisives, soit le meilleur bilan de sa carrière), c’est certainement cette dimension physique affichée tout au long d’une saison interminable qui impressionne encore davantage, relève-t-il.

Et de rappeler que depuis ses débuts en professionnel, Hakimi s’est toujours appuyé sur des qualités athlétiques évidentes, qui sont encore plus frappantes durant cet exercice où le numéro 2 parisien affiche une fraîcheur physique intacte et garde le même volume de jeu dans cette dernière ligne droite.

Le quotidien rappelle encore que le parcours de combattant de l’international marocain a démarré cette année le 16 juillet 2024 avec le début de la préparation pour les JO de Paris avec les Lionceaux de l’Atlas (médaille de bronze) et pourrait se prolonger jusqu’au 13 juillet en cas de finale de Coupe du monde des clubs.

Malgré cet enchaînement dantesque, l’ancien sociétaire de l’Inter de Milan répète les mêmes efforts, avec la même détermination, fait-il observer, relevant que dès son plus jeune âge, le latéral droit a étalé ses facilités sur le sprint à l’école, avant de pratiquer l’athlétisme, un sport qui lui a fait travailler son explosivité et son endurance, deux aspects toujours très marqués dans son jeu.

Deuxième élément le plus utilisé par Luis Enrique cette saison (46 matchs, 3 895 minutes jouées), juste derrière Willian Pacho, le meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1 se démarque aussi par sa capacité à associer un volume de courses très important (plus d’une vingtaine de sprints par match en championnat) à une vitesse très élevée qu’il est capable de maintenir sur plusieurs mètres et de reproduire à différents instants, souligne l’auteur de l’article.

Cette saison, ajoute-t-il, le Marocain est le joueur le plus rapide en Ligue des champions après avoir été enregistré à 36,9 km/h, à égalité avec Haaland, tout en étant le quatrième homme à avoir parcouru le plus de distance pendant la compétition avec 177,3 km au compteur en 16 matchs.

Hakimi a encore tendance à privilégier ses innombrables projections vers l’avant qui peuvent mettre en difficulté ses partenaires de défense, poursuit-il, soulignant que ses qualités l’amènent à être attiré par le but.

“Un statut à affirmer le 31 mai contre le latéral droit de l’Inter Milan, Denzel Dumfries, autre référence mondiale du poste…”, conclut le quotidien.