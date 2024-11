EN VIDEO : l’action lumineuse de Noussair Mazraoui en Europa League

Hier, Noussair Mazraoui a brillé avec Manchester United lors d’un match de Ligue Europa. Positionné comme latéral droit dans un système où il est souvent amené à alterner les rôles avec Diogo Dalot, il a joué un rôle clé dans la victoire de son équipe. Il a également été l’auteur d’une magnifique passe décisive pour l’attaquant mancunien Hojlund.

Mazraoui s’est distingué par son jeu technique, enregistrant un taux de passes réussies de 91 % et réalisant des percées offensives notables. Il a également contribué défensivement avec plusieurs récupérations de balle et interventions cruciales. Ce niveau de performance témoigne de son adaptation rapide au football anglais depuis son arrivée au club en 202

Can’t stop thinking about this Mazraoui assist and Hojlund finish, unreal ballers man

pic.twitter.com/bTtRlHyQqP

— AB⚕ (@AbsoluteBruno) November 28, 2024