La blessure de Mazraoui inquiète Walid Regragui

Noussair Mazraoui s’est blessé lors du match de Premier League face Aston Villa et n’a pas pu poursuivre la rencontre.

L’international marocain a ainsi été remplacé et subira plusieurs examens médicaux afin de déterminer la nature de sa blessure et la durée de son absence.

La blessure de Mazraoui tombe au moment où Walid Regragui s’apprête à dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le match contre la Tunisie, en marge des préparatifs pour la CAN 2025. Ce qui risque de compliquer les plans du sélectionneur national, d’autant plus que plusieurs Lions ne participeront pas aux matchs amicaux contre la Tunisie et le Bénin, en raison de leur engagement dans la préparation de la Coupe du Monde des Clubs, qui se tiendra aux États-Unis.

Regragui sera en effet privé des services de Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Soufiane Rahimi.

N.M.