Marathon International de Casablanca : inscriptions ouvertes pour la 16e édition

Casablanca Events & Animation a confirmé l’organisation de la 16e édition du Marathon International de Casablanca, prévue le 26 octobre 2025. Cette annonce intervient après le bilan de la 15e édition, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a rassemblé 15.000 participants de 58 nationalités.

L’événement, lancé depuis la Place Mohammed V, a mobilisé autorités locales, services de sécurité et 400 bénévoles pour garantir un déroulement sans incident, consolidant la réputation de Casablanca pour accueillir des manifestations sportives internationales. Plusieurs partenaires et sponsors ont contribué aux animations proposées dans le village marathon, destinées aux participants et aux spectateurs.

Les inscriptions pour l’édition 2025 sont ouvertes sur www.casawe.ma, permettant aux intéressés de prendre part à ce rendez-vous sportif de Casablanca.