Résultats du Marathon International de Casablanca 2024

Le Marathon International de Casablanca 2024 s’est tenu ce dimanche 27 octobre, réunissant un plateau de coureurs internationaux et marocains. Les rues de Casablanca ont été le cadre d’une compétition marquée par des performances attendues et des objectifs de records.

Chez les hommes, Hamza Sahli, avec un record personnel de 2h07’15’’ au Marathon de Daegu, représentait l’un des espoirs marocains. À ses côtés, le Kényan Emmanuel Naibei, avec un chrono de 2h07’41’’ au Marathon de Venise, était l’un des principaux concurrents. D’autres coureurs, comme Omar Air Chitachen (2h07’57’’), Mohamed El Talhaoui, Nguse Amlosom d’Érythrée et Gadisa Tajebe d’Éthiopie, ont également participé à cette course.

Dans la course féminine, Keltoum Bouasriya (2h26’54’’) et Hasna Zahi (2h28’23’’), deux athlètes marocaines, faisaient partie des favorites, aux côtés de la Kényane Gladys Kiptoo (2h28’45’’) et de l’Éthiopienne Arado Gulume (2h34’13’’), formant un groupe de tête dominé par des coureuses africaines.

Le parcours du marathon traversait plusieurs lieux emblématiques de Casablanca, tels que la Mosquée Hassan II et des avenues historiques. Cette édition, avec des primes doublées atteignant 120.000 Dhs pour les meilleures performances, a attiré des athlètes internationaux motivés par l’objectif de records.