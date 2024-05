Morocco Chess Week 2024 : un événement couronné de succès pour sa clôture

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Morocco Chess Week (MCW) est désormais un rendez-vous incontournable pour les amateurs du jeu d’échecs. Il est organisé par la Bourse de Casablanca, Casablanca Events & Animation et la Fédération Royale Marocaine des Echecs.

Cette année a coïncidé avec le centenaire de la Fédération Internationale des Echecs (FIDE) qui a sélectionné Casablanca comme point central de ses festivités en Afrique, mais également avec la création de la variante de Casablanca, qui a enflammé la planète tout le week-end. Le MCW a pris une dimension mondiale avec des retombées dans la presse internationale (The Financial Times, The Guardian, El Pais, etc.).

Le coup d’envoi de la 3ème édition du Morocco Chess Week a été donné le vendredi 17 mai au siège de la Bourse de Casablanca, avec le symbolique Ring the Bell, en présence de Monsieur Chakib Benmoussa, Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports; Tarik Senhaji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca ; Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events & Animation ; Abdelmoumen Talib, Directeur de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de Casablanca-Settat (AREF) ; Arkady Dvorkovitch, Président de la Fédération Internationale des Echecs ; Bouchra Kadiri, Présidente de la Commission Provisoire de la Fédération Royale Marocaine des Echecs (FRME), ainsi que des représentants la Fédération Internationale des Echecs (FIDE). Etaient également présents à la cérémonie de lancement, les Grands Maîtres internationaux, figures emblématiques de cette édition ainsi que les responsables de confédérations continentales.

L’ouverture officielle du MCW 2024 a été suivie par une Conférence-Débat sous le thème « Chess in Africa », animée par Dana Reizniece-Ozola, Vice-Présidente de la FIDE. Cette conférence a permis d’explorer la situation du jeu d’échecs en Afrique et de mettre en lumière ses atouts et son potentiel important qui peut être libéré dans le continent.

Des centaines d’amateurs se sont retrouvés au Parc de la Ligue Arabe autour des célébrations telles que l’emblématique Relais de la Torche, allumée par Abdelatif Maâzouz, Président du Conseil de la Région Casablanca –Settat, accompagné de Aziz Dadas, gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa. Elle a ensuite été portée par plusieurs membres de la délégation internationale. Les échiquéens ont par la suite assisté au tournoi de la « Simultanée des 100 » où 100 meilleurs joueurs Marocains ont affronté de grands maîtres internationaux dans les allées du parc.

Le tournoi Casablanca Chess tant attendu a pris place à la Mahkama du Pacha, réunissant les meilleurs joueurs de 4 continents qui se sont affrontés deux jours d’affilée. Il s’agit en l’occurrence de : Magnus Carlsen (Europe), Vishy Anand (Asie), Hikaru Nakamura (Amériques) et Bassem Amin (Afrique). Inventée par Tarik Senhaji et par le Grand Maître Hamdouchi, cette variante a suscité le grand intérêt des échéphiles du monde entier qui ont salué son originalité et son potentiel stratégique. De son côté, Magnus Carlsen, meilleur joueur de tous les temps, a remporté cette 1ère édition en déclarant : « j’aimerai certainement l’essayer à nouveau », tandis que Hikaru Nakamura, cinq fois champion des Etats-Unis, a déclaré sur sa chaine Youtube à ses 2,4 millions d’abonnés que c’est son « événement préféré des dernières années ».

De par son succès immédiat, la variante de Casablanca est entrée et restera dans l’histoire des échecs, avec un rayonnement international et un impact durable sur le monde des échecs.

Le Morocco Chess Week (MCW) a été une merveilleuse occasion de mettre à l’honneur le Maroc et la richesse de son patrimoine culturel, sur la scène internationale. Les joueurs ont disputé le tournoi dans le décor somptueux de la Mahkama du Pacha à Casablanca, retransmis en streaming aux spectateurs du monde entier, avant un diner à Dar El Ala pour découvrir la musique arabo-andalouse, accompagnés de leurs épouses en caftan marocain.

Ce festival a également tenu à encourager les compétitions nationales et aider le développement des talents marocains avec un tournoi national prestigieux tenu au complexe Mohamed V. Également, une importance particulière est donnée au partenariat scolaire avec l’AREF de Casablanca Settat, considérant les fortes synergies entre l’éducation et ce jeu d’intellect. Une manifestation a été organisée au siège de l’AREF, avec les vainqueurs de la compétition interscolaire primés par le ministre Chakib Benmoussa.

Ce festival a été rendu possible grâce au soutien et à la confiance de plusieurs sponsors avec à leur tête OCP Group et CheckMate ; mais également CDG Capital, Aradei Capital, Cash Plus, Les Eaux Minérales d’Oulmès, Menara Holding, Royal Air Maroc, ainsi que Chess.com, Green Village et Ineos.