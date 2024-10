Hervé Renard: « Je n’ai pas fini mon histoire avec l’Arabie Saoudite »

Par LeSiteinfo avec MAP

Hervé Renard fait son retour comme sélectionneur de l’Arabie saoudite pour succéder à l’Italien Roberto Mancini, a annoncé samedi la Fédération saoudienne de football.

Après une première expérience à la tête de la sélection d’Arabie Saoudite entre 2019 et 2023, Renard retourne dans le royaume avec pour objectif de se qualifier pour le Mondial 2026.

Les négociations avec Mancini sur la résiliation de son contrat ont débuté après la défaite à domicile contre le Japon (2-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

L’Italien, champion d’Europe avec l’Italie en 2021, avait pris ses fonctions en août 2023 et était sous contrat jusqu’en 2027. Cependant, ses performances à la tête de l’équipe saoudienne ont déçu. En 18 matches sous les ordres de Mancini, les « Faucons Verts » ont remporté sept victoires, fait cinq nuls et perdu six fois.

Dans une vidéo diffusée via le compte de l’équipe saoudienne sur la plateforme « X », Renard explique qu’il n’a « jamais oublié la connexion avec le public et le pays et tous les souvenirs ».

« Je n’ai pas fini mon histoire avec l’Arabie saoudite, je suis de retour », a-t-il déclaré.

S.L.