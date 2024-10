Un entraîneur marocain prend les rênes du DHJ

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club de football du Difaa d’El Jadida s’est attaché les services de l’entraîneur Zakaria Abboub, qui succède à ce poste au Portugais Jorge Paixao.

Abboub, présenté vendredi lors d’une conférence de presse, a signé un contrat de deux ans et demi, affirme Abdellatif El Mouktarid, président du club jdidi, qui évolue à la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Il remplace Paixao, avec lequel “le contrat a été résilié à l’amiable en raison des mauvais résultats et de la détérioration de sa relation avec plusieurs joueurs”, a précisé El Mouktarid lors de la conférence de presse.

Abboub, ancien joueur du DHJ, a affirmé qu’il gardera les mêmes membres de staff, dont certains ont évolué avec lui en tant que joueur et d’autres ont travaillé avec lui. “Nous ferons de notre mieux pour donner de la joie au public jdidi et pour que l’équipe occupe la place qu’elle mérite”, a-t-il assuré.

En tant que joueur, Abboub a porté les maillots du Raja de Casablanca, de l’AS FAR, du Wydad de Casablanca et du Difaa d’El Jadida. Il a également joué pour FC Istres en France, Attafra et Ach-chariqa aux Emirats arabes unis, Al-Moharraq au Bahreïn, Arraid en Arabie Saoudite et Al-Wakra au Qatar.

Il a entraîné la sélection marocaine U20, la Jeunesse sportive Soualem et l’Olympic de Safi.

