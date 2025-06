Un mort et plusieurs blessés dans un terrible accident à El Jadida

Un terrible incendie s’est produit vendredi sur la route nationale d’El Jadida, au niveau de la commune Oulad Ghanem.

Selon une source de Le Site info, une voiture s’est renversée à cause de l’excès de vitesse, précisant que le conducteur est décédé et six personnes ont été grièvement blessées. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré la dépouille à la morgue pour autopsie. Les victimes ont également été évacuées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

N.M.