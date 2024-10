Le Maroc est le grand favori de la CAN 2025, selon la légende nigériane Nwankwo Kanu

Nwankwo Kanu, la légende nigériane, a encensé la génération actuelle des Lions de l’Atlas, indiquant que l’équipe du Maroc est capable d’être sacrée championne d’Afrique en 2025.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, l’ancien joueur d’Arsenal et de l’Inter Milan a assuré que la sélection marocaine a toujours compté de grands joueurs évoluant en Europe. «Mais cette génération est incomparable. Yassine Bounou, Achrak Hakimi… La technicité et le talent de tout l’effectif confèrent à cette sélection le statut de grand favori lors de la prochaine CAN», a estimé Kanu.

«J’ai joué contre le Maroc lors des CAN 2000 et 2004. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces rencontres étaient très difficiles. Les Lions de l’Atlas ont même été finalistes de la CAN en 2004, finalement remportée par la Tunisie. Ils entament toujours la compétition en tant que favoris mais échouent par la suite à réaliser le rêve de millions de Marocains. En organisant la CAN à domicile, le Maroc a toutes les chances d’être sacré champion pour la deuxième fois de son histoire», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Kanu s’est dit impressionné par la révolution du football marocain depuis l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde du Qatar. «La sélection U23 a même failli décrocher la médaille d’or lors des Jeux Olympiques Paris 2024. Aujourd’hui, le Maroc figure parmi les grandes nations de football grâce à ses réalisations. C’est le fruit d’un travail de longue haleine. Je crois donc que les Lions de l’Atlas ne laisseront pas filer la prochaine CAN, d’autant plus que le Royaume sera le pays hôte», a assuré Kanu.

H.M.