OM: Amine Harit sur le départ ? 

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec l’OM, Amine Harit signe désormais des prestations modestes et pourrait quitter le club lors du prochain mercato.

Selon l’Equipe, l’international marocain, qui campait le poste de meneur de jeu, ne figurerait plus «dans les projets à longs termes du club», précisant que l’OM est prêt à le céder lors de la prochaine fenêtre de transferts.

«Un temps poussé vers la sortie cet été, Amine Harit s’est imposé comme le titulaire inamovible au poste de meneur de jeu de l’OM depuis le début de saison. Mais l’international marocain a de la concurrence», écrit le journal français.

En cas de départ d’Amine Harit, l’OM n’aura pas besoin de trouver son remplaçant vu que plusieurs joueurs de l’effectif de Roberto de Zerbi peuvent évoluer au poste de numéro 10, à l’instar de Valentin Carboni et et d’Ismael Koné.

Rappelons par ailleurs que Walid Regragui s’est expliqué sur la non-convocation d’Amine Harit en sélection. «Je ne le convoque pas vu que je dispose de deux grands joueurs dans son poste. Il s’agit d’Ismail Saibari et de Bilal El Khannouss, qui représentent aujourd’hui l’avenir», a indiqué le sélectionneur national lors d’une conférence de presse tenue jeudi au complexe Mohammed VI de Maâmora.

«Amine Harit est un grand joueur qui a évolué avec Hervé Renard, Vahid Halilhodzic et moi. Il n’acceptera jamais, en cas de convocation, de rester sur le banc de touche. Certains joueurs refusent d’être appelés en sélection et de ne pas jouer. J’ai totalement confiance en El Khannouss et Saibari parce qu’ils le méritent», a précisé le coach.

Walid Regragui a indiqué, en parallèle, que la porte sera toujours ouverte à Amine Harit pour un retour en sélection.

H.M.