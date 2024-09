Mondial de futsal: la France a-t-elle fait exprès de perdre pour éviter le Maroc ? La presse s’enflamme

La sélection de France a été pointée du doigt par les médias de l’Hexagone, après sa défaite (4-1) face à l’Iran en marge de la 3ème et dernière journée de la Coupe du monde de futsal.

Les Bleus ont en effet été accusés de s’être volontairement inclinés face à l’Iran afin d’éviter le Maroc, en huitièmes de finale. «L’équipe de France a livré une prestation longtemps indigeste. Un scénario souhaité pour tomber dans une partie de tableau plus abordable?», s’est interrogé RMC Sport.

Même son de cloche pour 20minutes qui assure «que la France et l’Iran souhaitaient éviter la première place qui leur aurait offert de dangereux marocains en 8èmes, puis éventuellement les ogres brésiliens en quarts. Alors qu’en finissant deuxièmes, le tableau (Thaïlande puis, en cas de succès, le vainqueur de Paraguay – Afghanistan) paraissait nettement plus abordable».

La FFF a également assuré dans son compte-rendu du match que «les deux équipes n’avaient pas, à l’évidence, une folle envie de croiser le Maroc en huitième de finale, ni de figurer dans la partie basse du tableau final», ce qui a davantage enflammé la Toile et la presse.

Miguel Rodrigo, l’entraîneur de la Thaïlande n’a pas non plus mâché ses mots pour critiquer les Bleus et les accuser d’avoir volontairement perdu face à l’Iran. Sur son compte X, le technicien a écrit : «Quoi qu’il arrive le 27 (date du match), et en admettant que nous soyons l’équipe la plus faible dans cette histoire qui s’est déroulée à Boukhara, je dis: ‘La France, nous t’attendons à bras ouverts’. L’Iran et la France, entraîneurs et joueurs, ont déshonoré mon sport. Vous êtes une honte mondiale! »

Rappelons que le Maroc affrontera l’Iran en huitièmes de finale. La rencontre est prévue ce jeudi.

