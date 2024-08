Ziyech tout proche d’un retour à l’Ajax ?

Les dernières heures du mercato estival s’annoncent intenses avec leur lot de surprises. Parmi les dossiers brûlants, celui d’Hakim Ziyech, qui pourrait bien faire son grand retour à l’Ajax Amsterdam.

Selon « Foot Mercato », le club néerlandais souhaite récupérer le meneur de jeu marocain, qui a marqué les esprits sous le maillot de l’Ajax avant de s’envoler pour Chelsea. Depuis son transfert à Galatasaray, Ziyech n’a pas réussi à s’imposer et son avenir en Turquie semble de plus en plus incertain.

Le coach de Galatasaray, Okan Buruk, l’a clairement relégué sur le banc lors des derniers matchs, et même sorti dès la mi-temps contre les Young Boys en Ligue des Champions. Une situation qui pousse Ziyech à envisager un départ.

Les négociations sont en cours entre les différentes parties pour boucler un transfert de Ziyech vers l’Ajax avant la clôture du mercato. Le joueur, qui a suivi la rencontre entre Galatasaray et Konyaspor depuis le banc, serait déterminé à retrouver un environnement qu’il connaît bien et où il a déjà brillé.

Affaire à suivre.