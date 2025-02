Hakim Ziyech vers Al Duhail: ce qu’en pense Abdeslam Ouaddou

Hakim Ziyech a rejoint les rangs d’Al Duhail après avoir quitté Galatasaray d’un commun accord. Ce transfert ne semble pas être du goût de Abdeslam Ouaddou, qui se dit surpris par la décision de l’international marocain.

Dans une déclaration à Africa Foot, l’ancien Lion de l’Atlas a commenté le transfert de Hakim Ziyech. «C’est un joueur de grand talent, d’une qualité technique exceptionnelle. Après une expérience mitigée à Chelsea, je pensais qu’il allait faire de belles choses en Turquie, mais cela n’a pas fonctionné aussi bien qu’on l’espérait», a-t-il d’abord assuré.

Ouaddou se dit néanmoins surpris de son départ au Qatar, «dans un championnat où le niveau a baissé». «C’est un choix qui me semble plus financier que sportif. J’aurais mieux compris qu’il parte en Arabie Saoudite, l’un des trois meilleurs championnats asiatiques, ou qu’il trouve un nouveau club en Europe», a-t-il souligné.

Pour rappel, alors que Hakim Ziyech était à un pas de signer pour Al Nasr, l’international marocain a finalement opté pour le Qatar.

Le journal émirati « Al-Bayan » avait annoncé que Ziyech s’était mis d’accord avec les dirigeants d’Al-Nasr sur tous les détails du contrat et qu’il devait arriver à Dubaï dans les heures suivantes. Cependant, Al-Duhail a fait une offre plus intéressante, changeant ainsi la destination de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de Chelsea.

L’entraîneur néerlandais Alfred Schreuder, actuellement à la tête d’Al-Nasr, a tenté de convaincre Ziyech de rejoindre son équipe, s’appuyant sur leur collaboration passée au FC Twente lors de la saison 2014-2015. Mais, à la dernière minute, la destination du joueur a basculé des Émirats arabes unis vers le Qatar.

H.M.