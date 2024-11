Hakim Ziyech : « fier d’appartenir à ce pays et à ce grand peuple »

L’international marocain Hakim Ziyech traverse actuellement une période difficile, aussi bien en club qu’en sélection nationale.

En ce qui concerne Galatasaray, son club actuel, des tensions avec l’entraîneur Okan Buruk persistent. Le joueur pourrait quitter l’équipe dès le mercato hivernal, après une série de performances irrégulières et un temps de jeu limité. Un transfert vers un club qatari, potentiellement Al-Arabi, est envisagé, mais il dépend de la résiliation préalable de son contrat avec Galatasaray​.

Sur le plan international, Ziyech n’a pas été convoqué par Walid Regragui pour les récents matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Cette situation, combinée à ses blessures et au manque de clarté sur son avenir, alimente des spéculations sur une possible retraite internationale. Toutefois, aucune décision officielle n’a été annoncée à ce sujet​.

Interrogée par la chaîne Galatasaray TV à ce sujet, Hakim Ziyech déclare son amour pour le Maroc et le peuple marocain. « Les Marocains m’aiment énormément, je ressens leur soutien, leurs encouragements et cela me remplit de fierté et d’honneur d’appartenir à ce pays et à ce grand peuple. Merci infiniment »