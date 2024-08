Judo : la légende Teddy Riner déclare son amour pour Marrakech (VIDEO)

Champion du monde et olympique a plusieurs reprises, le Français Teddy Riner a déclaré son amour pour la ville de Marrakech dans une vidéo postée sur X (ex-Twitter).

« Marrakech pour moi, c’est ma base arrière où je me sens bien, où je peux m’entraîner, où je peux récupérer. Marrakech c’est de l’espace, c’est de la nature, des endroits où je me ressource pleinement avant de repartir en compétition. C’est the place to be », déclare Teddy Riner.