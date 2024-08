Eliminatoires CAN 2025 : vers l’annulation du match Maroc-Gabon?

L’équipe du Gabon pourrait être exclue des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc, en raison d’une plainte déposée par l’entraîneur français Patrice Neveu contre la fédération gabonaise de football auprès de la FIFA.

Le journal « Jeune Afrique » a rapporté que les avocats de Patrice Neveu ont contacté la FIFA pour demander l’exclusion de l’équipe du Gabon des qualifications de la CAN, qui débutent début septembre, en raison du non-respect d’une décision de la Commission des litiges de la FIFA.

Cette décision stipule que la fédération gabonaise doit verser 522 000 euros (environ 55 millions de dirhams) à l’entraîneur précédent des « Panthères ».

La FIFA avait rendu sa décision en faveur de Neveu le 23 avril dernier, considérant que la résiliation de son contrat par la fédération gabonaise en octobre dernier était abusive. Cependant, Neveu n’a pas encore reçu le montant dû, ce qui l’a poussé à demander à la FIFA d’exécuter la décision ou d’exclure l’équipe gabonaise des qualifications pour la CAN.

Le Gabon est censé affronter les Lions de l’Atlas le 4 septembre prochain au stade d’Agadir, mais ce développement pourrait entraîner l’exclusion de l’équipe des « Panthères » des compétitions si le montant de 522 000 euros n’est pas réglé.

L’équipe marocaine participe aux qualifications dans un groupe comprenant la République Centrafricaine, le Gabon et le Lesotho. En tant que pays hôte, le Maroc est qualifié automatiquement pour la phase finale, et les résultats de ses matches de qualification ne seront pas comptabilisés, conformément aux pratiques en vigueur pour les qualifications de la CAN et de l’Euro, où le pays hôte participe aux éliminatoires pour rester compétitif.