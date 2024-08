Maroc-USA : le onze de départ des Lions de l’Atlas

Pas de changement dans le onze de départ marocain face aux Etats-Unis. L’entraîneur olympique Tarik Sektioui a choisi d’aligner le même onze que lors du précédent match face à l’Irak.

Gardien de but: Munir Mohamedi.

Défenseurs: Achraf Hakimi (capitaine), Mehdi Boukamir, Zakaria El Ouahdi et Oussama El Azzouzzi.

Milieux de terrain: Oussama Targhaline, Bilal El Khannouss et Amir Richardson.

Attaquants: Ilias Akhomach, Soufiane Rahimi, Abde Ezzalzouli.