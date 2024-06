Le Borussia Dortmund a un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Borussia Dortmund a annoncé vendredi la nomination de Nuri Sahin au poste d’entraîneur.

Sahin succède à Edin Terzic qui a mené l’équipe allemande en finale de Ligue des champions.

« C’est un grand honneur pour moi d’être l’entraîneur principal du Borussia Dortmund », a affirmé l’ancien milieu de terrain dans un communiqué.

« Dès le premier jour, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir et travaillerons avec énergie et passion pour que ce club connaisse le plus grand succès possible », a ajouté l’ancien international turc de 35 ans.

Sahin, qui a joué 274 matches pour Dortmund, représente la « jeune génération », a déclaré Lars Ricken, directeur général des sports de l’équipe, dans le communiqué.

Sahin a entraîné le club turc d’Antalyaspor de 2021 à 2023, avant de revenir à Dortmund en décembre.

Son ancien club a fait appel à lui pour épauler Terzic sur le banc alors que l’équipe était à la peine en Bundesliga.

S.L