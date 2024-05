Raja : Yousri Bouzok se rapproche de la sélection algérienne

Plusieurs journaux et sites d’information algériens ont confirmé que Yousri Bouzok, attaquant et meilleur buteur du Raja, Yousri Bouzok, frappe avec insistance aux portes de la sélection nationale après ses performances remarquables cette saison avec l’équipe verte.

Le site « Fennec Football » a rapporté que Vladimir Petković, sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, suit de près Bouzok après ses récentes performances, notamment après avoir inscrit un doublé contre la Renaissance de Berkane. Le même site a expliqué que Bouzok pourrait avoir sa chance prochainement avec l’équipe nationale algérienne s’il continue sur la même lancée avec le Raja, qui concourt cette saison pour le doublé championnat-Coupe du Trône.

Le journal algérien « L’Expression » a également confirmé cette information, en soulignant que Bouzok s’impose de plus en plus ces derniers temps et qu’il mérite une chance avec l’équipe nationale algérienne.

Le journal a détaillé le parcours de Bouzok avec le Raja cette saison, mettant en avant que l’attaquant a joué 25 matchs, dont 22 en tant que titulaire, a marqué 12 buts et a délivré 8 passes décisives.

Bouzok est un pur produit de l’Académie Paradou en Algérie et a joué entre 2016 et 2022 pour l’équipe première de Paradou en première division algérienne, avant de rejoindre le Raja à l’été 2022. Son contrat avec l’équipe se termine en juin 2025.