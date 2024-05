Zamalek-RS Berkane: tout ce qu’il faut savoir avant la finale (Coupe de la CAF)

Les projecteurs seront braqués, dimanche, sur le Stade international du Caire, théâtre de la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), entre la Renaissance Sportive de Berkane, qui aspire à décrocher un troisième sacre dans cette compétition, et le club égyptien du Zamalek, avide de retrouver son aura sur le plan continental.

Après une finale aller riche en renseignements, les deux protagonistes sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes lors de ce derby nord-africain.

Victorieux à domicile à l’aller (2-1), dimanche dernier, les Oranges tâcheront de tourner le facteur public en leur faveur, lors de la manche retour au Caire, en le transformant en pression sur l’équipe égyptienne. Pour cela, il faudrait gérer la partie avec sérénité et éviter la précipitation.

El Fahli et ses coéquipiers pourraient également profiter de la volonté du Zamalek de marquer le plus vite possible pour surmonter le résultat de l’aller, afin de déconcentrer les joueurs égyptiens et les mettre sous davantage de pression.





Toutes les composantes de la RSB, conscientes de l’enjeu de cette rencontre, sont aguerries à ce ce stade de la compétition, surtout que le club marocain a déjà remporté le trophée à deux reprises (2020 et 2022), et raté de peu le sacre face au même adversaire en 2019 (finale perdue aux tirs au but).

Forte d’un bon parcours, la Renaissance de Berkane aura également à cœur de préserver son invincibilité durant cette édition de la Coupe de la CAF.

En effet, le représentant du Maroc a remporté toutes les sept rencontres qu’il a jouées à domicile, alors qu’à l’extérieur, il a signé deux victoires et 4 matches nuls.

La RSB aura affaire à un adversaire qui a été invincible à domicile en Coupe de la CAF cette saison, avec quatre victoires et deux matches nuls, contre quatre succès, deux défaites et un nul en déplacement.

Au sein du club berkani, les voyants sont au vert, avec des préparatifs qui se déroulent dans de bonnes conditions et des joueurs qui ont retrouvé la compétitivité.

Les Oranges incarnent, ainsi, les espoirs des supporters marocains de voir cette saison couronnée par un autre titre continental pour le football marocain et perpétuer la bonne prestation des clubs nationaux sur la scène africaine.

S.L.