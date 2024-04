Berrettini: «Je suis vraiment heureux d’être au Maroc»

Matteo Berrettini a remporté son match, mardi, face à Alexander Shevchenko (6-2, 6-1) en marge du premier tour du Grand Prix Hassan II de Tennis, à Marrakech.

Sans victoire depuis l’US Open en août 2023, lors duquel il avait contracté une terrible blessure à la cheville, l’Italien semble avoir repris du poil de la bête.

«Sept mois sans jouer, c’est long. Cela m’a manqué et c’est pourquoi j’ai autant d’énergie en ce moment. Je prends plaisir à jouer et j’ai vraiment bien joué», a confié Berrettini après sa victoire.

Et d’ajouter : «Pour mon retour, je ne m’attendais pas à jouer autant de matches d’affilée, mais c’est bien. C’est ce dont j’avais besoin. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles j’ai gagné ce match. Je me sens bien et je suis vraiment heureux d’être ici au Maroc».





Au deuxième tour, Berretini affrontera l’Espagnol Jaume Munar, qui a éliminé le Français Lucas van Assche.

H.M.