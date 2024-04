Grand Prix Hassan II de tennis : les Marocains (déjà) éliminés

Par LeSiteinfo avec MAP

Les tennismen marocains Karim Bennani et Hamza Karmoussi et Eliott Benchetrit ont été éliminés du trophée Hassan II de tennis. Bennani et Kermoussi ont perdu au premier tour des Qualifications de cette 38è édition tandis que Eliott Benchetrit a perdu au premier tour du tableau final.

Dans un match très disputé, Karim Bennani, s’est incliné face à l’Italien Matteo Gigante (149è mondial) par deux Sets à un (6-4, 4-6, 1-6). Son compatriote Hamza Karmoussi a été battu par l’Allemand Benjamin Hassan par deux sets à 0 (3-6, 4-6). Elliot Benchetrit s’est lui incliné ce lundi face au tchéque Pavel Kotov en deux sets (6/3, 7/5).

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), le Grand Prix Hassan II, qui se joue depuis 2016 sur les courts du RTCMA, constitue un véritable rassemblement des superstars du tennis mondial, offrant une expérience inoubliable aux fans avides d’assister aux échanges les plus intenses sur terre battue.

Cette 38è édition connait la participation de plusieurs tennismen classés dans le TOP 100 mondial, dont le Serbe Laslo Djere (35è mondial), l’Autrichien Sébastian Ofner (40è mondial), le Britannique Daniel Evans (43è mondial), et l’Espagnol Roberto Carballes Baena (64è mondial). À rappeler que ce dernier cité est le tenant du titre.