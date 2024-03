LdC: l’Atlético Madrid renverse l’Inter et file en quarts de finale

L’Atlético Madrid, battu 1-0 à l’aller et mené au score au retour, s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en renversant l’Inter Milan, finaliste sortant, aux tirs au but (2-1 a.p 3 t.a.b à 2), mercredi au stade Metropolitano.

Federico Dimarco a conclu une très belle action collective intériste pour l’ouverture du score (33e), mais Antoine Griezmann, de retour de blessure, a égalisé dans la foulée d’une frappe en pivot (35e) avant que l’entrant Memphis Depay ne remette les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matches (87e). Lors des tirs au but, le gardien de l’Atletico Jan Oblak a repoussé les tentatives d’Alexis Sanchez et Davy Klaassen et Lautaro Martinez a manqué la sienne.

Le tirage au sort des quarts est prévu vendredi.

S.L