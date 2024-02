Allemagne: Toni Kroos renonce à sa retraite internationale

Le milieu de terrain allemand, Toni Kroos, a décidé jeudi de sortir de sa retraite internationale pour faire son retour avec la Nationalmannschaft.

« Je jouerai à nouveau pour l’Allemagne à partir de mars. Pourquoi ? Parce que le sélectionneur me l’a demandé, que j’en ai envie et que je suis sûr qu’avec l’équipe, il est possible de faire beaucoup mieux à l’Euro que ce que la plupart des gens croient actuellement », a écrit Kroos sur ses réseaux sociaux.

Le milieu de terrain du Real Madrid avait pris sa retraite internationale à l’été 2021 après l’échec de la Nationalmannschaft à l’Euro.

Trois ans plus tard, et alors que l’Allemagne vient de connaître un nouvel immense échec à la Coupe du Monde 2022 en se faisant à nouveau éliminer dès la phase de poules (comme en 2018), le joueur de 34 ans a annoncé qu’il se mettait à nouveau à disposition de son sélectionneur, Julian Nagelsmann.

Kroos tentera d’apporter son expérience à un groupe mal en point après la fin de sa génération dorée sacrée championne du monde en 2014, en vue de l’Euro-2024 à domicile en juin prochain.

